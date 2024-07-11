Соединённые Штаты Америки никогда не могли поставить на одного политика на Украине. Правительство всегда имело некий шорт-лист потенциальных претендентов на пост лидера в случае необходимости. Об этом рассказал политолог Иван Мезюхо.

"Так было и во времена президентства Петра Порошенко и Виктора Ющенко. Все главы Украины были на коротком поводке у Вашингтона. При Зеленском Украина оказалась в самом большом подчинённом состоянии перед Соединёнными Штатами за весь период после провозглашения независимости", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, США не просто ищут замену юмористу. В данной ситуации Зеленский в принципе в курсе всех событий и понимает возможные планы на ближайшее будущее. В том числе он осознаёт, что Посольство США в Киеве уже давно провело консультации как с его окружением, так и с его политическими оппонентами.

"То, что среди окружения Зеленского много предателей, я думаю, для него не является новостью, поэтому он и действует по принципу "пан или пропал". Он понимает, что живым с этой должности не уйдёт. Он или президент и живой человек, или он мертвец", — считает Мезюхо.