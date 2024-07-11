Живым с должности уже не уйдёт: Зеленскому пророчат гиблое будущее
Политолог Мезюхо: Рядом с Зеленским много предателей, о которых он знает
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Соединённые Штаты Америки никогда не могли поставить на одного политика на Украине. Правительство всегда имело некий шорт-лист потенциальных претендентов на пост лидера в случае необходимости. Об этом рассказал политолог Иван Мезюхо.
"Так было и во времена президентства Петра Порошенко и Виктора Ющенко. Все главы Украины были на коротком поводке у Вашингтона. При Зеленском Украина оказалась в самом большом подчинённом состоянии перед Соединёнными Штатами за весь период после провозглашения независимости", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.
По мнению политолога, США не просто ищут замену юмористу. В данной ситуации Зеленский в принципе в курсе всех событий и понимает возможные планы на ближайшее будущее. В том числе он осознаёт, что Посольство США в Киеве уже давно провело консультации как с его окружением, так и с его политическими оппонентами.
"То, что среди окружения Зеленского много предателей, я думаю, для него не является новостью, поэтому он и действует по принципу "пан или пропал". Он понимает, что живым с этой должности не уйдёт. Он или президент и живой человек, или он мертвец", — считает Мезюхо.
Ранее Life.ru рассказал о том, что Служба внешней разведки России смогла рассекретить донесение резидента о том, что США ищут замену Зеленскому. На данный момент Штаты ведут негласную работу с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который сегодня приступил к работе в качестве посла Украины в Британии, и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Также в списке контактов — экс-президент Украины Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.