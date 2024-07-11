Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 20:07

Живым с должности уже не уйдёт: Зеленскому пророчат гиблое будущее

Политолог Мезюхо: Рядом с Зеленским много предателей, о которых он знает

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Соединённые Штаты Америки никогда не могли поставить на одного политика на Украине. Правительство всегда имело некий шорт-лист потенциальных претендентов на пост лидера в случае необходимости. Об этом рассказал политолог Иван Мезюхо.

"Так было и во времена президентства Петра Порошенко и Виктора Ющенко. Все главы Украины были на коротком поводке у Вашингтона. При Зеленском Украина оказалась в самом большом подчинённом состоянии перед Соединёнными Штатами за весь период после провозглашения независимости", сказал специалист в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, США не просто ищут замену юмористу. В данной ситуации Зеленский в принципе в курсе всех событий и понимает возможные планы на ближайшее будущее. В том числе он осознаёт, что Посольство США в Киеве уже давно провело консультации как с его окружением, так и с его политическими оппонентами.

"То, что среди окружения Зеленского много предателей, я думаю, для него не является новостью, поэтому он и действует по принципу "пан или пропал". Он понимает, что живым с этой должности не уйдёт. Он или президент и живой человек, или он мертвец", — считает Мезюхо.

Политолог, объясняя желание США сменить Зеленского, уличил Запад в шизофрении
Политолог, объясняя желание США сменить Зеленского, уличил Запад в шизофрении

Ранее Life.ru рассказал о том, что Служба внешней разведки России смогла рассекретить донесение резидента о том, что США ищут замену Зеленскому. На данный момент Штаты ведут негласную работу с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который сегодня приступил к работе в качестве посла Украины в Британии, и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Также в списке контактов — экс-президент Украины Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров