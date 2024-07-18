Украину призвали сдаться и начать мирные переговоры с Россией

Украине нужно сдаться и начать мирные переговоры с Россией. Об этом в соцсети X написал бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошёл ва-банк и проиграл всё. Это последняя битва империи США и её вассалов. Скоро всё разрушится", — подчеркнул Дотком.

Бизнесмен обратил внимание и на крупные потери, понесённые ВСУ в недавний период.