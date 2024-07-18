Украину призвали сдаться и начать мирные переговоры с Россией
Бизнесмен Дотком: Украине пора сдаться и заключить мир с Россией
Украине нужно сдаться и начать мирные переговоры с Россией. Об этом в соцсети X написал бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошёл ва-банк и проиграл всё. Это последняя битва империи США и её вассалов. Скоро всё разрушится", — подчеркнул Дотком.
Бизнесмен обратил внимание и на крупные потери, понесённые ВСУ в недавний период.
Недавно заявления Киева о готовности к переговорам назвали "очковтирательством". Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что все слова властей Незалежной о готовности решать конфликт политико-дипломатическим путём являются пустышкой, поскольку в стране продолжает действовать указ о запрете переговоров с Россией.
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