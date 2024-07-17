Пришли к абсолютному тупику: Захарова рассказала о желании Запада начать переговоры с РФ
Захарова: Западные представители зондируют почву для переговоров с Россией
Западные лидеры рассматривают варианты для проведения переговоров с Россией, потому что поняли, что все проводимые процессы по решению конфликта с Украиной не дают никакого результата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила о встрече главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителем швейцарской стороны, отметив, что инициатива исходила именно от Берна.
"Вот вам и ответ на вопрос. Они, безусловно, зондируют почву. Они просто сказать не могут", — указала Захарова в эфире радио Sputnik.
По её словам, на Западе заставляют общество воспринимать "мирный саммит" и прочие конференции по Украине как переговорный процесс, однако на самом деле это не так. Теперь же к западным лидерам наконец пришло осознание, что схема не работает, и "формула мира Зеленского" никуда не продвинется и не даст никаких результатов.
"Она никакая не формула мира, во-вторых. И самое главное — всё, что шло ей в поддержку, вот эти все конференции, какие-то саммиты, — это всё пришло к абсолютному тупику", — констатировала представитель МИД РФ.
Напомним, ранее Лавров вежливо донёс швейцарскому коллеге позицию России по "саммиту мира". Их встреча была организована по инициативе иностранного государства на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. В ходе переговоров министры обсудили вопросы, которые коснулись "саммита мира", проходившего с 15-го по 16 июня в Бюргенштоке. Россию на него не пригласили. Подписи под итоговым коммюнике поставили представители 80 стран из 91 участвовавшей, в частности, США, государства ЕС, Турция и Швейцария. Одобрения Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Ватикана документ не получил.
Между тем, недавно заявления Киева о готовности к переговорам назвали "очковтирательством". Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что все слова властей Незалежной готовности решать конфликт политико-дипломатическим путём являются пустышкой, поскольку в стране продолжает действовать указ о запрете переговоров с Россией.
Telegram/МИД России