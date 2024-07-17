Пришли к абсолютному тупику: Захарова рассказала о желании Запада начать переговоры с РФ

Западные лидеры рассматривают варианты для проведения переговоров с Россией, потому что поняли, что все проводимые процессы по решению конфликта с Украиной не дают никакого результата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о встрече главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителем швейцарской стороны, отметив, что инициатива исходила именно от Берна.

"Вот вам и ответ на вопрос. Они, безусловно, зондируют почву. Они просто сказать не могут", — указала Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, на Западе заставляют общество воспринимать "мирный саммит" и прочие конференции по Украине как переговорный процесс, однако на самом деле это не так. Теперь же к западным лидерам наконец пришло осознание, что схема не работает, и "формула мира Зеленского" никуда не продвинется и не даст никаких результатов.

"Она никакая не формула мира, во-вторых. И самое главное — всё, что шло ей в поддержку, вот эти все конференции, какие-то саммиты, — это всё пришло к абсолютному тупику", — констатировала представитель МИД РФ.