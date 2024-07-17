Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 09:23

Пришли к абсолютному тупику: Захарова рассказала о желании Запада начать переговоры с РФ

Захарова: Западные представители зондируют почву для переговоров с Россией

Западные лидеры рассматривают варианты для проведения переговоров с Россией, потому что поняли, что все проводимые процессы по решению конфликта с Украиной не дают никакого результата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о встрече главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителем швейцарской стороны, отметив, что инициатива исходила именно от Берна.

"Вот вам и ответ на вопрос. Они, безусловно, зондируют почву. Они просто сказать не могут", — указала Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, на Западе заставляют общество воспринимать "мирный саммит" и прочие конференции по Украине как переговорный процесс, однако на самом деле это не так. Теперь же к западным лидерам наконец пришло осознание, что схема не работает, и "формула мира Зеленского" никуда не продвинется и не даст никаких результатов.

"Она никакая не формула мира, во-вторых. И самое главное — всё, что шло ей в поддержку, вот эти все конференции, какие-то саммиты, — это всё пришло к абсолютному тупику", — констатировала представитель МИД РФ.

В США узнали о планах Украины закончить конфликт с Россией
В США узнали о планах Украины закончить конфликт с Россией

Напомним, ранее Лавров вежливо донёс швейцарскому коллеге позицию России по "саммиту мира". Их встреча была организована по инициативе иностранного государства на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. В ходе переговоров министры обсудили вопросы, которые коснулись "саммита мира", проходившего с 15-го по 16 июня в Бюргенштоке. Россию на него не пригласили. Подписи под итоговым коммюнике поставили представители 80 стран из 91 участвовавшей, в частности, США, государства ЕС, Турция и Швейцария. Одобрения Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Ватикана документ не получил.

Между тем, недавно заявления Киева о готовности к переговорам назвали "очковтирательством". Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что все слова властей Незалежной готовности решать конфликт политико-дипломатическим путём являются пустышкой, поскольку в стране продолжает действовать указ о запрете переговоров с Россией.

Обложка ©

Telegram/МИД России

Николь Вербер
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров