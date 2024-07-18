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18 июля, 03:53

Байден возмутился "богатыми дружками" Илона Маска и призвал голосовать за себя

Байден заявил, что устал от Маска и его богатых друзей

Президент США Джо Байден заявил, что устал от бизнесмена Илона Маска, а также его "богатых дружков". Об этом сказано на странице политика в соцсети X.

"Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы", — подчеркнул Байден.

К посту прикреплена иллюстрация с его конкурентом-республиканцем на предстоящих выборах Дональдом Трампом и Маском. Также там находится ссылка на сайт для пожертвований демократам с подписью "если ты согласен, вступай сюда".

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Ранее Маск заявил, что собирается переводить по 45 миллионов долларов ежемесячно новому политическому комитету America PAC, чтобы поддержать кампанию Трампа. Бизнесмен давно критикует действующего президента и заранее предупредил, что не будет поддерживать его на ноябрьских выборах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Анатолий Симоненко
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