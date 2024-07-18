Байден возмутился "богатыми дружками" Илона Маска и призвал голосовать за себя
Байден заявил, что устал от Маска и его богатых друзей
Президент США Джо Байден заявил, что устал от бизнесмена Илона Маска, а также его "богатых дружков". Об этом сказано на странице политика в соцсети X.
"Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы", — подчеркнул Байден.
К посту прикреплена иллюстрация с его конкурентом-республиканцем на предстоящих выборах Дональдом Трампом и Маском. Также там находится ссылка на сайт для пожертвований демократам с подписью "если ты согласен, вступай сюда".
Ранее Маск заявил, что собирается переводить по 45 миллионов долларов ежемесячно новому политическому комитету America PAC, чтобы поддержать кампанию Трампа. Бизнесмен давно критикует действующего президента и заранее предупредил, что не будет поддерживать его на ноябрьских выборах.
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