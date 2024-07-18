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18 июля, 04:59

Месси "лишил" титула замглавы Департамента спорта Аргентины

Замглавы Департамента спорта Аргентины уволен за требование к Месси извиниться

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя главы Департамента спорта Хулио Гарро, который заявил, что Лионелю Месси необходимо извиниться за расистские оскорбления в адрес французских футболистов. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба аргентинского лидера.

"Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта", — говорится в сообщении.

Речь идёт об инциденте, когда после финала Кубка Америки, где Аргентина победила сборную Колумбии, игроки позволили себе оскорбительную кричалку в адрес французов. Она попала в трансляцию игрока Энцо Фернандеса, после чего поднялся скандал.

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Напомним, сборная Аргентины защитила титул чемпионов Кубка Америки, выиграв турнир в 16-й раз. Лионель Месси не доиграл финал, покинув поле из-за травмы.

Анатолий Симоненко
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