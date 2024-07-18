Телеведущему Владимиру Познеру диагностировали злокачественную эпителиому кожи. По данным Mash, его уже госпитализировали.

Ещё в июне 90-летний журналист обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Его положили в палату и провели курс химиотерапии, не менее суток он пребывал под капельницами. На данный момент Познер наблюдается у онколога.

Сам журналист признался, что с онкологией сталкивается не впервые. Так, ещё в 59 лет ему диагностировали рак простаты, тогда опухоль успешно прооперировали. А в 80 лет Познеру пришлось бороться со злокачественным новообразованием кишечника.