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18 июля, 05:51

Владимиру Познеру диагностировали злокачественную эпителиому кожи

Mash: Владимира Познера госпитализировали со злокачественной эпителиомой кожи

Владимир Познер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo_Doc

Владимир Познер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo_Doc

Телеведущему Владимиру Познеру диагностировали злокачественную эпителиому кожи. По данным Mash, его уже госпитализировали.

Ещё в июне 90-летний журналист обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Его положили в палату и провели курс химиотерапии, не менее суток он пребывал под капельницами. На данный момент Познер наблюдается у онколога.

Сам журналист признался, что с онкологией сталкивается не впервые. Так, ещё в 59 лет ему диагностировали рак простаты, тогда опухоль успешно прооперировали. А в 80 лет Познеру пришлось бороться со злокачественным новообразованием кишечника.

Познер заявил, что его с Ургантом выступление в Амстердаме вне политики
Познер заявил, что его с Ургантом выступление в Амстердаме вне политики

Ранее проблемы со здоровьем настигли солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева. Его госпитализировали в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске. У музыканта обострился панкреатит.

Матвей Константинов
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