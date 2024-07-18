"Лучше молчать": Пушков резко прокомментировал слова Дуды о войне с Россией

Допустимость конфликта России и НАТО, о которой заявляет президент Польши Анджей Дуда, демонстрирует его самонадеянность и неосведомлённость. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Заявления Дуды являются коллективным мнением "доброй половины руководства НАТО", считает член Совфеда. Не понятно, чего именно альянс хочет добиться в потенциальном конфликте. Также Пушков задался вопросом, продумал ли Дуда последствия для своей страны и поддержат ли поляки "самоубийственные порывы" главы государства. Также, как указал сенатор, следует узнать, понимает ли Дуда, что конфликт с РФ вызовет мощный кризис внутри НАТО, вплоть до раскола.

"И наконец: Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся. Вывод: Дуда самонадеян, как его предки, дважды обрёкшие Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить", — резюмировал Пушков.