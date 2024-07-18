Бросают погибших и раненых: Бойцы ВСУ бегут с позиций на Покровском направлении
Российский боец рассказал, что ВСУ бегут с позиций на Покровском направлении
ВСУ бегут с позиций в Новосёловке Первой на Покровском направлении, рассказал журналистам командир танка Т-80 Южной группировки войск ВС России с позывным Литвин. По его словам, украинские военнослужащие пытаются спешно отступать.
"Оставляют раненых и погибших", — сказал собеседник ТАСС.
По словам бойца, на данном участке фронта для украинской армии сложилась плачевная ситуация: противник практически окружён, а все пути отхода контролирует артиллерия ВС РФ.
Ранее СМИ назвали число украинских военнослужащих, без вести пропавших в херсонских Крынках с октября 2023 года. Так, пропали минимум 788 человек. А вот число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, значительно меньше — всего 262 человека за этот период.
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