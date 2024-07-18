"Находится в Стамбуле": Супруга Познера прокомментировала тревожные новости о его госпитализации

Супруга телеведущего Владимира Познера опровергла сообщения о его госпитализации. По словам Надежды Соловьёвой, заявления об этом — "враньё".

"Враньё, всё враньё. Всё у него отлично", — рассказала она 360.ru.

В беседе с ТАСС Соловьёва уточнила, что на данный момент журналист находится на международном семинаре в Стамбуле. Других подробностей она не раскрыла. А в комментарии RT она заявила, что никакой химиотерапии Познеру не делали.