"Находится в Стамбуле": Супруга Познера прокомментировала тревожные новости о его госпитализации
Супруга Познера опровергла сообщения о его госпитализации
Владимир Познер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo_Doc
Супруга телеведущего Владимира Познера опровергла сообщения о его госпитализации. По словам Надежды Соловьёвой, заявления об этом — "враньё".
"Враньё, всё враньё. Всё у него отлично", — рассказала она 360.ru.
В беседе с ТАСС Соловьёва уточнила, что на данный момент журналист находится на международном семинаре в Стамбуле. Других подробностей она не раскрыла. А в комментарии RT она заявила, что никакой химиотерапии Познеру не делали.
Напомним, ранее СМИ писали о госпитализации Владимира Познера. Утверждалось, что известному телеведущему диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Утверждалось, что в июне он прошёл курс химиотерапии и на данный момент наблюдается у врача-онколога.