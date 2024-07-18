Разъярённый мужчина с пивной банкой напал на подростка-байкера в Уфе. Его друзьям пришлось прятаться от неадеквата в кафе. Как рассказали SHOT очевидцы, школьники катались на питбайках и заехали на парковку в микрорайоне Нагаево. Позже на паркинг влетел серебристый "рено" и резко затормозил рядом с компанией. Один из пацанов громко выругался на водителя, за что и, собственно, поплатился.

В Уфе разъярённый скуф избил подростка-байкера банкой пива. Видео © SHOT

Родители школьников теперь планируют обратиться в полицию и привлечь агрессора к ответственности. Был ли водитель был пьян в момент во время опасной езды и конфликта с подростками, выясняется. Не исключено, что "орудием мести" в его руках была банка безалкогольного напикта.

Стоит отметить, что те самые малолетние байкеры уже не первый раз попадают в неприятности — ранее на них жаловались за гонки и шумные вечеринки по вечерам.