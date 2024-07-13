Во Владивостоке девушка жестоко избила 8-летнего ребёнка на детской площадке

На детской площадке во Владивостоке 18-летняя девушка избила восьмилетнего мальчика. Мать пострадавшего обратилась в полицию, а в её адрес посыпались угрозы, сообщает SHOT.

Мать мальчика рассказала, что сын поссорился с группой молодых людей 18–19 лет. Ребёнок рвал траву и бросал на деревья, а старшим это не понравилось, и девушка решила проучить его. Она схватила подростка и начала его бить, выгоняя с площадки. Мальчик взял палку, чтобы защищаться, однако девушка выхватила её, повалила ребёнка на землю и начала наносить удары по телу и голове, а в конце и вовсе укусила его за голову. После этого она забрала телефон мальчика и позвонила его родителям.

Ребёнка избили во Владивостоке. Фото © SHOT

Матери ребёнка тоже досталось: нападавшая укусила её за руку. Когда женщине удалось отнять у подростков телефон, она тут же обратилась в полицию и написала в местные группы.

Женщине написал мужчина, представившийся отцом девочки, и заявил, что даёт ей правильное воспитание, а ребёнок сам виноват. После этого в адрес матери посыпались угрозы и оскорбления. Кроме того, на ребёнка написали встречное заявление.