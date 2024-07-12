Врачи рассказали о состоянии детей, освобождённых из заточения в Уфе
Врачи осмотрели 4 из 16 спасённых в Уфе детей, в госпитализации они не нуждаются
Медики оценили состояние четырёх из 16 детей, которых освободили из заточения в Уфе. Они не нуждаются в госпитализации, сообщили в Минздраве Башкирии.
"На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет", — передаёт сообщение ведомства РИА "Новости".
Напомним, что в Уфе в ночь на 12 июля полицейские освободили 16 детей в возрасте от четырёх до 16 лет. Несовершеннолетних удерживали и избивали в съёмной квартире двое граждан Таджикистана. Одному ребёнку удалось сбежать и обратиться в органы. Выяснилось, что родители этих детей находятся на территории РФ незаконно.
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