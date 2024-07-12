Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 15:42
5441

Врачи рассказали о состоянии детей, освобождённых из заточения в Уфе

Врачи осмотрели 4 из 16 спасённых в Уфе детей, в госпитализации они не нуждаются

Медики оценили состояние четырёх из 16 детей, которых освободили из заточения в Уфе. Они не нуждаются в госпитализации, сообщили в Минздраве Башкирии.

"На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет", — передаёт сообщение ведомства РИА "Новости".

В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери
В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери

Напомним, что в Уфе в ночь на 12 июля полицейские освободили 16 детей в возрасте от четырёх до 16 лет. Несовершеннолетних удерживали и избивали в съёмной квартире двое граждан Таджикистана. Одному ребёнку удалось сбежать и обратиться в органы. Выяснилось, что родители этих детей находятся на территории РФ незаконно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Николай Рюмин
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров