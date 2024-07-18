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18 июля, 08:26

В тесной клетке и с гниющими ранами: Под Смоленском владелец кафе издевается над медведем ради наживы

Под Смоленском просят наказать бизнесмена, заточившего раненого медведя в клетку

Жители Смоленской области просят спасти больного бурого медведя, заточённого местным коммерсантом в тесную, грязуню клетку. По данным Life.ru, животное находится на территории кафе "Берлога" в городе Сафоново. Судя по видео, косолапый весь покрыт гниющими ранами и использовался предпринимателем как живая реклама. Женщина, сделавшая страшные кадры, не может сдержать эмоций.

Раненый медведь, живущий при кафе в Смоленской области. Видео © Life.ru

Попытки пообщаться с владельцем не привели к конструктивному диалогу. Местные возмущены, что над животным издеваются ради наживы.

Напомним, предприниматели нередко используют животных в качестве "приманки" для клиентов, и такие дикие "промоутеры" часто попадают в новости. Например, в феврале всё в той же Смоленской области известный медведь Балу, 20 лет проживший в такой же клетке при кафе, задрал мужчину. Погибший пытался почистить крышу заведения, но упал к косолапому. Зоозащитники регулярно били тревогу из-за условий содержания животного, но его владелец просто оплачивал штрафы и продолжал зарабатывать на медведе.

Под Петербургом медведь задрал хозяйку и сбежал, его уже ликвидировали
Под Петербургом медведь задрал хозяйку и сбежал, его уже ликвидировали
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Life.ru

Матвей Константинов
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