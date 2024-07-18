В тесной клетке и с гниющими ранами: Под Смоленском владелец кафе издевается над медведем ради наживы

Жители Смоленской области просят спасти больного бурого медведя, заточённого местным коммерсантом в тесную, грязуню клетку. По данным Life.ru, животное находится на территории кафе "Берлога" в городе Сафоново. Судя по видео, косолапый весь покрыт гниющими ранами и использовался предпринимателем как живая реклама. Женщина, сделавшая страшные кадры, не может сдержать эмоций.

Напомним, предприниматели нередко используют животных в качестве "приманки" для клиентов, и такие дикие "промоутеры" часто попадают в новости. Например, в феврале всё в той же Смоленской области известный медведь Балу, 20 лет проживший в такой же клетке при кафе, задрал мужчину. Погибший пытался почистить крышу заведения, но упал к косолапому. Зоозащитники регулярно били тревогу из-за условий содержания животного, но его владелец просто оплачивал штрафы и продолжал зарабатывать на медведе.