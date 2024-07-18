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18 июля, 12:21

Истощённые инфицированные дельфины выбрасываются на побережье Крыма

Зоозащитники нашли вирусную инфекцию у выбросившихся на берег Крыма дельфинов

Инфицированный азовский дельфин. Обложка © Telegram / sereneseadolphins_channel

Инфицированный азовский дельфин. Обложка © Telegram / sereneseadolphins_channel

Истощённые азовские дельфины (черноморская морская свинья) с серьёзными кожными повреждениями выбрасываются на побережье Крыма. Специалисты диагностировали у спасённых особей симптомы, характерные для вирусной инфекции. Об этом сообщает центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".

  • Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
    Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
  • Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
    Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
  • Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
    Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
  • Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
    Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
  • Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
    Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
  • Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel
    Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel

Инфицированный азовский дельфин. Фото © Telegram / sereneseadolphins_channel

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"По результатам диагностики у исследованных животных выявлены гепатит с жировым перерождением печени, гепатомегалия (увеличение размеров печени. — Прим. Life.ru) и гипербилирубинемия. У некоторых встречался также гастрит с желудочным кровотечением. Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции", — передали в центре спасения и реабилитации.

Уточняется, что за последние недели в центр поступило немало сообщений о выбросившихся на берег морских свиньях с истощением и лопающимися буллёзными поражениями кожи. При этом некоторые из них были живыми. Такие же поражения наблюдались у азовок в море.

Одной особи, которая выбросилась вблизи Судака, специалисты оказали посильную ветеринарную помощь в полевых условиях, после чего она уплыла. Также известно о двух погибших дельфинах. Остальные исчезли из поля зрения очевидцев.

125 дельфинов выбросило на берег у Кейп-Кода в США, 13 из них погибли
125 дельфинов выбросило на берег у Кейп-Кода в США, 13 из них погибли

Ранее Life.ru рассказал о полчище медуз, которых выбросило на берега крымских пляжей. Опасными морскими жителями устлано буквально всё дно моря в районе острова Тарханкут.

Мария Любицкая
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