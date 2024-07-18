17 июля исполнилось десять лет с момента крушения Boeing 777 в Донбассе. Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анна Ширинкина назвала авиакатастрофу ударом и жуткой трагедией. По её словам, киевский режим готов жертвовать человеческими жизнями, в том числе своих граждан, лишь бы затормозить переговорный процесс или прикрыть неприглядные провалы собственного командования.

"На сегодняшний день мы увидели этому немало подтверждений. Буча и Краматорск — одни из последних и наиболее резонансных. Теперь этот сценарий украинские военные и политические элиты повторяют из преступления в преступление. В 2014 году, когда случилась трагедия с крушением "боинга", сразу появилось чёткое понимание относительно предвзятости Запада, а также разумности решений киевских властей", — сказала Ширинкина в разговоре с Life.ru.

Политолог добавила, что непонятны России были тогда и действия западных партнёров: дело о принадлежавшем Малайзии самолёте расследовали Нидерланды, а инициатором уголовного расследования выступили США. Более того, в короткий срок был вынесен сфабрикованный вердикт, согласно которому виновными назвали военных с гражданством РФ, якобы использовавших российский ЗРК "Бук". Несмотря на то что в официальной версии ничего об этом не говорилось, для прессы и международного сообщества сразу нашлась куча притянутых за уши, неподтверждённых сведений о так называемом русском следе, отметила Ширинкина.

Прошло уже десять лет с момента трагедии, а киевский режим продолжает отрабатывать преступные схемы с терактами, пытаясь пошатнуть авторитет России на международной арене. Как и в случае с подрывами "Северных потоков", российскую версию относительно крушения "боинга" проигнорировали. И как после этого доверять ангажированным международным институтам? Анна Ширинкина Политолог, член экспертного клуба "Дигория"