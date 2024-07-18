Киев из раза в раз повторяет преступный сценарий с крушением MH17, заявила политолог
Политолог Ширинкина указала на предвзятость Запада в деле MH17
Памятный знак на месте крушения рейса MH17 в Донбассе. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
17 июля исполнилось десять лет с момента крушения Boeing 777 в Донбассе. Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анна Ширинкина назвала авиакатастрофу ударом и жуткой трагедией. По её словам, киевский режим готов жертвовать человеческими жизнями, в том числе своих граждан, лишь бы затормозить переговорный процесс или прикрыть неприглядные провалы собственного командования.
"На сегодняшний день мы увидели этому немало подтверждений. Буча и Краматорск — одни из последних и наиболее резонансных. Теперь этот сценарий украинские военные и политические элиты повторяют из преступления в преступление. В 2014 году, когда случилась трагедия с крушением "боинга", сразу появилось чёткое понимание относительно предвзятости Запада, а также разумности решений киевских властей", — сказала Ширинкина в разговоре с Life.ru.
Политолог добавила, что непонятны России были тогда и действия западных партнёров: дело о принадлежавшем Малайзии самолёте расследовали Нидерланды, а инициатором уголовного расследования выступили США. Более того, в короткий срок был вынесен сфабрикованный вердикт, согласно которому виновными назвали военных с гражданством РФ, якобы использовавших российский ЗРК "Бук". Несмотря на то что в официальной версии ничего об этом не говорилось, для прессы и международного сообщества сразу нашлась куча притянутых за уши, неподтверждённых сведений о так называемом русском следе, отметила Ширинкина.
Прошло уже десять лет с момента трагедии, а киевский режим продолжает отрабатывать преступные схемы с терактами, пытаясь пошатнуть авторитет России на международной арене. Как и в случае с подрывами "Северных потоков", российскую версию относительно крушения "боинга" проигнорировали. И как после этого доверять ангажированным международным институтам?
Напомним, что Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над Донбассом 17 июля 2014 года. Киев с самого начала утверждал, что пассажирский лайнер якобы сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты пришли к выводу, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. Погибло 298 человек. Ранее стало известно, что РФ прекращает участие в споре по делу о крушении MH17.