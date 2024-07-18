Миссия НАТО по координации помощи Украине начнёт работу в сентябре, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Командование будет находиться в Германии.

"В его составе в Германии будет работать 700 сотрудников", — отметил генсек военного блока по прибытии на заседание саммита Европейского политсообщества в Лондоне.

Польша "переобулась" насчёт отправки войск на Украину и теперь "не исключает" такого варианта

Польша "переобулась" насчёт отправки войск на Украину и теперь "не исключает" такого варианта

Ранее британская газета The Guardian писала, что на Украине могут появиться регулярные войска НАТО. В таком случае, считает издание, Незалежную может ожидать судьба Афганистана. Причём в Лондоне требуют от Киева полной победы над РФ, хотя прекрасно понимают, что это невозможно.