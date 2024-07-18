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18 июля, 11:46

В СПЧ призвали запретить движение электросамокатов по тротуарам

Член СПЧ Демичева призвала запретить движение электросамокатов по тротуарам

Сотрудники скорой помощи ежедневно выезжают на происшествия с участием электросамокатов. О печальной статистике рассказала член Совета по правам человека при Президенте России, врач Ольга Демичева.

"Сегодня на приёме была пациентка, муж которой получил открытую черепно-мозговую травму и сейчас лежит в нейрохирургии Боткинской больницы. Он шёл домой с работы. По тротуару. Его сбили с ног два взрослых мужчины, мчавшихся на одном электросамокате", — приводит слова Демичевой телеграм-канал СПЧ.

Она добавила, что постоянная модернизация законов касательно средств индивидуальной мобильности (СИМ) не приводит к качественной регуляции и должному уровню безопасности пешеходов, а значит, пора запретить их перемещение на тротуарах.

В Москве начали конфисковывать электросамокаты после ДТП
В Москве начали конфисковывать электросамокаты после ДТП

Ранее Life.ru рассказывал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале опубликовал опрос о том, стоит ли полностью убрать из городов электросамокаты. Большинство считает, что электросамокаты всё-таки нужно запретить полностью — 54% против 41%.

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Life.ru

Николай Рюмин
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