В СПЧ призвали запретить движение электросамокатов по тротуарам

Сотрудники скорой помощи ежедневно выезжают на происшествия с участием электросамокатов. О печальной статистике рассказала член Совета по правам человека при Президенте России, врач Ольга Демичева.

"Сегодня на приёме была пациентка, муж которой получил открытую черепно-мозговую травму и сейчас лежит в нейрохирургии Боткинской больницы. Он шёл домой с работы. По тротуару. Его сбили с ног два взрослых мужчины, мчавшихся на одном электросамокате", — приводит слова Демичевой телеграм-канал СПЧ.

Она добавила, что постоянная модернизация законов касательно средств индивидуальной мобильности (СИМ) не приводит к качественной регуляции и должному уровню безопасности пешеходов, а значит, пора запретить их перемещение на тротуарах.