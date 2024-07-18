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18 июля, 10:29

В Крыму годовалый малыш запутался в проводе вентилятора и погиб от удушья

В Крыму СК завёл дело после смерти запутавшегося в проводе вентилятора малыша

В Крыму годовалый ребёнок запутался в проводе вентилятора и погиб от удушья. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне, 17 июля, на туристической базе в селе Витино. Ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родителям погибшего малыша теперь грозит до двух лет лишения свободы.

"Органами СК по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз", — говорится в сообщении СК.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа. По предварительной версии, мальчик опёрся на москитную сетку, но она не выдержала и выпала, а следом за ней и мальчик. Скорая помощь констатировала смерть на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tokariev Dmytro

Наталья Исакова
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