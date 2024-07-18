В Крыму годовалый малыш запутался в проводе вентилятора и погиб от удушья
В Крыму СК завёл дело после смерти запутавшегося в проводе вентилятора малыша
В Крыму годовалый ребёнок запутался в проводе вентилятора и погиб от удушья. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.
По данным ведомства, трагедия произошла накануне, 17 июля, на туристической базе в селе Витино. Ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родителям погибшего малыша теперь грозит до двух лет лишения свободы.
"Органами СК по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз", — говорится в сообщении СК.
Ранее Life.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа. По предварительной версии, мальчик опёрся на москитную сетку, но она не выдержала и выпала, а следом за ней и мальчик. Скорая помощь констатировала смерть на месте.
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