В Крыму годовалый малыш запутался в проводе вентилятора и погиб от удушья

В Крыму годовалый ребёнок запутался в проводе вентилятора и погиб от удушья. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне, 17 июля, на туристической базе в селе Витино. Ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родителям погибшего малыша теперь грозит до двух лет лишения свободы.

"Органами СК по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз", — говорится в сообщении СК.