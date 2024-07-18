В Липецке мужчину убили выстрелом из пневмата

В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сотрудника теплосетей на рабочем месте. Об инциденте сообщает СУ СК РФ по региону в своём телеграм-канале.

Видео задержания убийцы работника теплосетей в Липецке. Видео © Telegram / Следком_Липецк

По данным следствия, в полдень 16 июля на улице Индустриальной 40-летний мужчина проводил работы по подготовке теплосетей к зиме, когда ему в живот выстрелил местный житель.

"Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила в результате пулевого ранения живота. Установлено, что выстрел в потерпевшего произведён из пневматического оружия", — говорится в сообщении.

В ходе обыска у подозреваемого на даче было обнаружено предполагаемое орудие убийства. На данный момент проводятся экспертизы.

"Это невозможно понять. Два дня назад в Липецке был застрелен человек, который просто выполнял свою работу — готовил теплотрассы города к зиме. Казалось бы, такого не может быть в цивилизованном обществе. Вот так среди белого дня в мирном городе взять убить человека. Без отца остались двое детей", — написал губернатор Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.