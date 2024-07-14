СК РФ завёл дело о хулиганстве после стрельбы на севере Санкт-Петербурга

Петербургские следователи возбудили уголовное дело после стрельбы на севере города. Как пишет в своём телеграм-канале региональное управление СК РФ, его расследованием займутся сотрудники следственного отдела по Приморскому району.

В ведомстве рассказали, что было возбуждено дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Также там сообщили, что стрельба велась, предположительно, из пневматического оружия, а причиной конфликта могла стать конкуренция в сфере такси.