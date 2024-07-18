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18 июля, 11:49

Учёные выяснили, что миллионы лет назад в Калининграде росли пальмы

БФУ: В далёком прошлом Калининградская область входила в зону субтропиков

Российские палеонтологи пришли к выводу, что ещё 30-35 миллионов лет назад на территории ныне существующей Калининградской области был совершенно иной климат. В условиях субтропиков в данных местах скорее всего произрастали жароустойчивые пальмы.

"Доминирование пыльцы древних сосен, кипарисовых и вечнозеленых широколиственных пород в спорово-пыльцевых спектрах указывает на то, что в палеогене и начале неогена в Южной Прибалтике господствовал субтропический климат. На побережье древнего моря, которое в то время занимало значительную часть территории современной Калининградской области, произрастали густые влажные леса", – рассказал "Газете.ru" один из авторов исследования, доцент БФУ им. И.Канта Эдуард Мычко.

Для исследования учёные собрали и изучили ряд горных пород, поднятых со дна Приморского карьеры Калининского янтарного комбината. Благодаря специальному анализу им удалось определить какие деревья, кустарники и травы произрастали в этом районе десятки миллионов лет назад. Как оказалось, в данной местности в избытке росли хвойные леса, состоящие преимущественно из сосен, елей и кипарисовиков. Также здесь встречались вечнозелёные дубы, каштаны, орехи и магнолии.

Нетипичное для прибалтийских лесов растение по-настоящему удивило исследователей. Они никак не ожидали увидеть среди пород единичные пыльцевые зерна пальм, лавровых и коричных деревьев. Учёные объясняют необычную находку тем, что данный регион находится на границе двух крупных растительных областей кайнозойской Евразии – Полтавской (субтропической) и Тургайской (тёплоумеренной).

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Ранее Life.ru рассказал об удивительном открытии учёных. Исследователи считают, что миллионы лет назад на западе Антарктиды текла огромная река размером с американскую Рио-Гранде.

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Freepik

Мария Любицкая
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