ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине

Российские военные-участники СВО успешно поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома и по живую силу и технику противника в 127 районах. Об этом сообщает в сводке Минобороны от 18 июля 2024 года.

За последние сутки отличились силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также наши подразделения, имеющие дело с беспилотными летательными аппаратами.