Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 11:04

ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине

Российские военные-участники СВО успешно поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома и по живую силу и технику противника в 127 районах. Об этом сообщает в сводке Минобороны от 18 июля 2024 года.

За последние сутки отличились силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также наши подразделения, имеющие дело с беспилотными летательными аппаратами.

Командир "Ахмата" сообщил о взятии под контроль первой линии многоэтажек в Волчанске
Командир "Ахмата" сообщил о взятии под контроль первой линии многоэтажек в Волчанске

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие, которые первыми собьют переданные ВСУ американские истребили F-15 и F-16, будут награждены выплатой в размере 15 миллионов рублей.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Армия
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров