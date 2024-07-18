ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине
Российские военные-участники СВО успешно поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома и по живую силу и технику противника в 127 районах. Об этом сообщает в сводке Минобороны от 18 июля 2024 года.
За последние сутки отличились силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также наши подразделения, имеющие дело с беспилотными летательными аппаратами.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие, которые первыми собьют переданные ВСУ американские истребили F-15 и F-16, будут награждены выплатой в размере 15 миллионов рублей.
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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС