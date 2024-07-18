"Рывок в одну сторону": Солдаты ВСУ за взятки массово бегут за границу, пишут СМИ

В ВСУ растёт число дезертиров, произвол командования и военкомов вынуждает солдат бежать в надежде пересечь границу и начать новую жизнь. Один из украинских морпехов рассказал "Стране.ua", как к нему в подразделение прибыло пополнение из моряков-контрактников, которым ещё в начале конфликта обещали службу исключительно на кораблях. Однако спустя более чем два года их отправили на фронт.

"Недавно командование сняло сразу с нескольких кораблей личный состав. Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали с Украины", — поделился собеседник.

Издание также пообщалось с одним из дезертиров, который перед этим был мобилизован. По словам мужчины, его призвали несмотря на проблемы с лёгкими и сердцем. В первый же день боец сбежал и теперь скрывается, планируя за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками и пересечь границу.

В основном такие военнослужащие уезжают в Молдавию и, как признаётся другой солдат, пограничники за деньги несколько минут делают вид, что "не замечают", как у них под носом незаконно пересекают границу. Как указал мужчина, в самый ответственный момент он бежал изо всех сил, понимая, что на родине его ждёт тюрьма.

"Всё получилось удачно — на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону", — поделился дезертир.