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18 июля, 11:43

"Двигаемся на натуральном": Инстасамка сдула губы и показала шокирующие фото

Инстасамка показала отёк на половину лица после удаления филлеров из губ

Российская певица и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) показала страшные последствия удаления филлеров из губ. Неожиданно для всех 24-летняя эпатажная артистка заявила, что начала двигаться в сторону натуральности.

В своём микроблоге Инстасамка опубликовала серию снимков, на которых видны раздутые на половину лица губы. По словам знаменитости, отёк — это типичные последствия удаления филлеров из губ. Как правило, они приходят в норму на вторую неделю после процедуры.

"Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь", — подписала снимки артистка.

Инстасамка после удаления филлеров из губ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka

Инстасамка после удаления филлеров из губ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka

Также певица отметила, что планирует ещё вернуть брови.

Напомним, в начале этого года Инстасамка сбрила брови и призвала поклонниц последовать её примеру. К слову, тренд на отсутствие бровей задал модный дом Marc Jacobs — после его показов инфлюенсеры по всему миру начали "стирать" со лба всё "лишнее".

Инстасамка спела без фонограммы на первом уроке по вокалу
Инстасамка спела без фонограммы на первом уроке по вокалу
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka

Наталья Исакова
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