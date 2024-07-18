"Двигаемся на натуральном": Инстасамка сдула губы и показала шокирующие фото
Инстасамка показала отёк на половину лица после удаления филлеров из губ
Российская певица и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) показала страшные последствия удаления филлеров из губ. Неожиданно для всех 24-летняя эпатажная артистка заявила, что начала двигаться в сторону натуральности.
В своём микроблоге Инстасамка опубликовала серию снимков, на которых видны раздутые на половину лица губы. По словам знаменитости, отёк — это типичные последствия удаления филлеров из губ. Как правило, они приходят в норму на вторую неделю после процедуры.
"Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь", — подписала снимки артистка.
Инстасамка после удаления филлеров из губ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka
Также певица отметила, что планирует ещё вернуть брови.
Напомним, в начале этого года Инстасамка сбрила брови и призвала поклонниц последовать её примеру. К слову, тренд на отсутствие бровей задал модный дом Marc Jacobs — после его показов инфлюенсеры по всему миру начали "стирать" со лба всё "лишнее".
Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka