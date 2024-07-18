Киев в течение текущего года собирается задействовать боевых роботов на передовой. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной Александр Камышин.

"Этот год будет годом беспилотных наземных систем. Мы увидим их больше на передовой. Это один из переломных моментов ближайших 12 месяцев", — приводит его слова американское издание Foreign Policy.

Большинство роботов, как пояснил Камышин, будут собирать на Украине. На поле боя планируется запустить машины для всех типов миссий, включая наземные бои и эвакуацию раненых. По словам украинского министра, главная идея всего этого — убрать "людей подальше от линии фронта".

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов* сообщил, что ВСУ испытывают большие трудности на передовой. По его словам, в ближайшее время Киеву не приходится надеяться на изменение положения на фронте в лучшую сторону.