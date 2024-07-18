Иерей рассказал, о чём можно попросить святого Сергия Радонежского Иерей Михаил: Святому Сергию Радонежскому можно молиться о победе 18 июля, 12:37 М.В. Нестеров. "Видение отроку Варфоломею", 1890. Фото © Wikipedia / Государственная Третьяковская галерея

18 июля — день обретения мощей святого Сергия Радонежского. Настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской, иерей Михаил Проходцев рассказал Life.ru, о чём можно помолиться преподобному.

Мы знаем, где сердце России, — это Троице-Сергиева лавра. А в сердце России пребывает своими мощами главный русский святой, молитвенник и заступник за Россию, за каждого из нас. Жил преподобный просто, верил твёрдо. Жизнью и трудами своими прославлял Святую Троицу. Его молитва берегла и бережёт наш суверенитет, его пример вдохновляет жить праведно. Огромное благо — иметь возможность побывать у святого, прикоснуться к его святым мощам. Михаил Проходцев Настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской, иерей

По словам священника, Сергий Радонежский — покровитель всех учащихся, поэтому ему могут помолиться школьники и студенты. Кроме того, он один из покровителей русского воинства, и к нему можно и нужно молитвенно обращаться с просьбой о победе и мирном небе над головой.

Преподобный Сергий Радонежский с житием. Ярославль. Середина XVII века. Фото © Wikipedia / Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

"И, конечно, он чудотворец, поэтому также можно обращаться к нему в любой нужде. Что при жизни, что после своего преставления преподобный помогал людям и никого не оставлял и не оставляет без утешения", — добавил иерей.

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