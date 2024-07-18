Путин: Таможенные сборы за первые шесть месяцев выросли на 500 миллиардов рублей

За первые шесть месяцев 2024 года в России на 500 миллиардов рублей выросли таможенные сборы. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалёвым. Глава государства отметил, что ведомство справляется с поставленными задачами.

"Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 миллиардов [рублей] перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал российский лидер.

Владимир Путин на встрече с Валерием Пикалёвым. Фото © kremlin.ru

Также Путин указал, что в РФ растёт результативность таможенного контроля, увеличивается пропуская способность. Этого удалось добиться, в частности, за счёт внедрения цифровых технологий.