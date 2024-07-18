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18 июля, 12:39

Путин: Таможенные сборы за первые шесть месяцев выросли на 500 миллиардов рублей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

За первые шесть месяцев 2024 года в России на 500 миллиардов рублей выросли таможенные сборы. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалёвым. Глава государства отметил, что ведомство справляется с поставленными задачами.

"Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 миллиардов [рублей] перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал российский лидер.

Владимир Путин на встрече с Валерием Пикалёвым. Фото © kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с Валерием Пикалёвым. Фото © kremlin.ru

Также Путин указал, что в РФ растёт результативность таможенного контроля, увеличивается пропуская способность. Этого удалось добиться, в частности, за счёт внедрения цифровых технологий.

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Ранее Владимир Путин призвал расширить область применения цифрового рубля в российской экономике. Глава государства указал на хозяйственную деятельность и сферу финансов. К слову, в РФ было совершено уже более 30 тысяч таких операций.

Матвей Константинов
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