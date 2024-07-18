Оил-аут: Туристы "отобрали" весь бензин у жителей Сочи

В Сочи случился "оил-аут": из-за огромного потока туристов на заправках начались перебои с топливом, и местным нечем заправлять машины, чтобы доехать на работу. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, с начала лета поток туристов в "южную столицу" вырос на 30%, и на АЗС начались проблемы с топливом . В Лазаревском, например, "оил-аут" произошёл на АЗС "Лукойла", "Роснефти" и ТНК. Проблемы уже двое суток продолжаются с Аи-95, а вчера был израсходован и Аи-92. Местным, чтобы заправиться, приходится ездить в Якорную Щель (это другой микрорайон Сочи).

На вопрос, почему нет бензина, сотрудники АЗС объясняют, что огромный поток автопутешественников по пути в Адлер "выпивает" всё топливо на местных заправках. И число тех, кто передвигается на авто, кратно увеличилось. В АТОР рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ, что турпоток в этом сезоне в Сочи вырос на треть.