В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги
В Калужской области разработали первую в РФ смываемую втулку для туалетной бумаги
В Калужской области разработали первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом сообщается на сайте АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат".
В создании смываемой втулки также участвовал Испытательный центр кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова. Туалетная бумага выпускается под брендом Soffione, её, кстати, уже можно купить в российских магазинах. Новая втулка на сто процентов состоит из беленой целлюлозы. Кроме того, она безопасна для окружающей среды.
Напомним, в 2022 году шведская компания Essity приступила к действиям по выходу с российского рынка и в 2023 году сделка по продаже доли бизнеса состоялась. Производитель Zewa, Libresse и Libero расстался со своими активами за 117 миллионов долларов в пользу компании "Новые технологии". Глава Essity Магнус Грот заявлял, что компания была полностью сосредоточена на уходе из РФ из-за спецоперации (СВО) на Украине, однако процесс оказался долгим и сложным.
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