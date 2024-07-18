В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги

В Калужской области разработали первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом сообщается на сайте АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат".

В создании смываемой втулки также участвовал Испытательный центр кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова. Туалетная бумага выпускается под брендом Soffione, её, кстати, уже можно купить в российских магазинах. Новая втулка на сто процентов состоит из беленой целлюлозы. Кроме того, она безопасна для окружающей среды.