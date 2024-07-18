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18 июля, 14:58

Верующим назвали пять вещей, которые строго запрещено делать в церкви

Священник Алексий: В последнее время женщинам разрешают посещать храм в брюках

До сих пор существует немало заблуждений относительно того, как правильно вести себя в церкви. О том, что правда, а что нет, рассказал батюшка Алексий, пишет РИА "ФедералПресс".

"Церковь не является местом строгих запретов, однако есть определённые правила, которых нужно придерживаться", — цитирует слова священнослужителя ИА "Медиапоток".

Чего нельзя делать в церкви:

  • На территории храма нельзя громко разговаривать и шуметь, ведь это отвлекает прихожан от общения с Богом и мешает священникам.
  • Родители должны следить за поведением детей, так как игры и бег в церкви не приветствуются. Если же ребёнок слишком маленький, лучше оставить его дома.
  • Женщинам необходимо помнить о том, что в церкви обязателен головной убор, в меру закрытая одежда — никаких топов и коротких юбок. Примечательно, что в последнее время женщин стали пускать в храмы в брюках, поэтому отсутствие длинной юбки не вызовет проблем.
  • В церковь нельзя заходить в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещено богохульство.
  • Нельзя фотографировать стены храма со вспышкой, дабы не отвлекать прихожан.
Батюшка рассказал, в каком случае нельзя соглашаться быть крёстным
Батюшка рассказал, в каком случае нельзя соглашаться быть крёстным

Ранее Life.ru рассказал о трёх типах прихожан, которым точно не будут рады в храме. Отмечается, что нередко проблемы в церкви возникают из-за того, что старшее поколение начинает поучать молодёжь.

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Freepik

Мария Любицкая
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