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18 июля, 14:40

Ложь командиров ВСУ может привести к бунту в одной из бригад

"Военная хроника": В 59-й бригаде ВСУ назревает бунт из-за лжи командиров

Из-за лжи командиров в 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр) ВСУ на позициях в Красногоровке назревает бунт. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника".

Уточняется, что бригадные командиры скрывают от руководства войск реальное положение дел на фронте, тем временем потери личного состава увеличиваются ежедневно. А так как командиры среднего звена не докладывают комбригу о неудачах и потере позиций, весь личный состав пребывает на грани бунта из-за проблем в ротации и нехватки экипировки.

Когда же высшее командование решило посетить позиции для уточнения обстановки, из-за лжи офицеров о занятых позициях украинских военачальников атаковали российские FPV-дроны в серой зоне, где в соответствии с поступавшими докладами должны были располагаться ВСУ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что солдаты ВСУ за взятки массово бегут за границу. В основном они уезжают в Молдавию, пограничники за вознаграждение несколько минут делают вид, что ничего не видят.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Николай Рюмин
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