Из-за лжи командиров в 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр) ВСУ на позициях в Красногоровке назревает бунт. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника".

Уточняется, что бригадные командиры скрывают от руководства войск реальное положение дел на фронте, тем временем потери личного состава увеличиваются ежедневно. А так как командиры среднего звена не докладывают комбригу о неудачах и потере позиций, весь личный состав пребывает на грани бунта из-за проблем в ротации и нехватки экипировки.

Когда же высшее командование решило посетить позиции для уточнения обстановки, из-за лжи офицеров о занятых позициях украинских военачальников атаковали российские FPV-дроны в серой зоне, где в соответствии с поступавшими докладами должны были располагаться ВСУ.