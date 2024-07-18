Самый большой скелет стегозавра продали на аукционе в Нью-Йорке за $44 млн
Скелет стегозавра Апекса. Обложка © Sothebys's / Mattew Sherman
На аукционе в Нью-Йорке был продан самый большой в мире скелет стегозавра по прозвищу Апекс. Ставший счастливым обладателем этого реликта человек расстался с 44 миллионами долларов ради приобретения, сообщили в аукционном доме Sotheby's.
Изначально лот оценивался суммой от 4 до 6 миллионов долларов, но в ходе жаркой конкуренции его стоимость поднялась в 10 раз. Покупатель попросил аукционный дом не раскрывать его личность.
В аукционном доме подчеркнули, что скелет Апекса считается самым полным и сохранившимся наилучшим образом экземпляром таких габаритов. Его высота превышает три метра, а длина составляет порядка восьми.
К слову, это новый рекорд по выложенной за скелет динозавра сумме. Раньше самым дорогим считались останки тираннозавра по кличке Стэн, которые были проданы за 31,8 миллиона долларов в 2020 году.
Ранее Life.ru писал о том, как клюшку легендарного хоккейного форварда Уэйна Гретцки, с которой он вышел играть за "Эдмонтон Ойлерз" в финале Кубка Стэнли 1988 года, продали с молотка в Sotheby's за 336 тысяч долларов (в рублях — порядка 30 миллионов). Это рекорд для клюшек, которыми играли во встречах Национальной хоккейной лиги.