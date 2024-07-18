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18 июля, 15:00

Самый большой скелет стегозавра продали на аукционе в Нью-Йорке за $44 млн

Скелет стегозавра Апекса. Обложка © Sothebys&#x27;s / Mattew Sherman

Скелет стегозавра Апекса. Обложка © Sothebys's / Mattew Sherman

На аукционе в Нью-Йорке был продан самый большой в мире скелет стегозавра по прозвищу Апекс. Ставший счастливым обладателем этого реликта человек расстался с 44 миллионами долларов ради приобретения, сообщили в аукционном доме Sotheby's.

Изначально лот оценивался суммой от 4 до 6 миллионов долларов, но в ходе жаркой конкуренции его стоимость поднялась в 10 раз. Покупатель попросил аукционный дом не раскрывать его личность.

В аукционном доме подчеркнули, что скелет Апекса считается самым полным и сохранившимся наилучшим образом экземпляром таких габаритов. Его высота превышает три метра, а длина составляет порядка восьми.

К слову, это новый рекорд по выложенной за скелет динозавра сумме. Раньше самым дорогим считались останки тираннозавра по кличке Стэн, которые были проданы за 31,8 миллиона долларов в 2020 году.

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Ранее Life.ru писал о том, как клюшку легендарного хоккейного форварда Уэйна Гретцки, с которой он вышел играть за "Эдмонтон Ойлерз" в финале Кубка Стэнли 1988 года, продали с молотка в Sotheby's за 336 тысяч долларов (в рублях — порядка 30 миллионов). Это рекорд для клюшек, которыми играли во встречах Национальной хоккейной лиги.

Юрий Лысенко
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