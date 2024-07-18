Стали известны победители конкурса "Вместе" на самую музыкальную семью
Победители конкурса на самую музыкальную семью по версии нацпроекта "Родники" Олега Газманова. Обложка © Telegram / "Родники"
Семьи Поповых, Рыбачёвых и Савенковых одержали победу в конкурсе "Вместе" на самую музыкальную семью по версии нацпроекта "Родники" Олега Газманова. Данный конкурс был придуман специально в Год семьи. Открыл мероприятие сам артист своей знаменитой песней "А я ясные дни оставляю себе".
Мнение судей разделилось между Поповыми (Татарстан) и Рыбачёвыми (Воронежская область), в итоге главный приз в размере одного миллиона рублей решили поделить пополам. А спецприз зрительских симпатий достался Савенковым. Партнёры конкурса подарили всем финалистам возможность назвать звезду любым именем и сертификат на десять тысяч рублей в парк-отель.
"Семейный домашний концерт получился очень тёплым и щедрым на сюрпризы и подарки. Член жюри Марина Газманова даже предложила создать из подаренных друг другу книг библиотеку "Родников" и породниться семьями с Шульгиными: у Газмановых есть молодые женихи, а у Шульгиных — прекрасные невесты. Иголкины удивили всех гуслями. Ларины сообщили, что случайно — "по приколу" — сочинили хит сезона "Это у нас семейное". Поповы поразили артистизмом, Савенковы — духовным наполнением своего творчества. Ну а Рыбачёвы даже без своих пятерых детей, которые не выдержали гастрольного графика, не оставили сомнений, кто в зале "счастливчик", — говорится в телеграм-канале "Родников".
Финал конкурса состоялся в креативном пространстве Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее Life.ru рассказывал, что в День любви, семьи и верности, 8 июля, прошёл финал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Его победителями были признаны 32 семейные команды.