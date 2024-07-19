Что делать, если полицейские нагрянули к вам домой: Отвечает юрист

Спокойный и законопослушный образ жизни не гарантирует, что однажды на пороге дома не появится сотрудник полиции. В каких случаях участковый может нанести неожиданный визит и как действовать в данной ситуации, рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин.

Со слов юриста, сотрудник полиции имеет право вторгаться на чужую частную территорию лишь при наличии веских причин. Для их получения ему в обязательном порядке нужно разрешение суда. В случае когда на стороне правоохранительных органов федеральный закон, они имеют право попасть в дом для осмотра, обыска и изъятия ряда предметов и документов, которые могут быть полезны в ходе расследования уголовного дела. Данное право закреплено в 12-й статье УК РФ.

"Кроме того, полицейский может проникнуть в жилище ради спасения людей и их имущества, а также для задержания подозреваемых лиц, предотвращения преступления или выяснения деталей несчастного случая. Законные основания для проникновения в жилое помещение без судебного решения изложены в ч. 3 ст. 15 Федерального закона "О полиции", — отметил эксперт в разговоре с RuNews24.ru.

Важно уточнить, что в зависимости от уровня опасности полицейский может попасть внутрь помещения не только через входную дверь, которую он вправе выбить. В экстренной ситуации ему также позволено разбить окно. Однако получить компенсацию за испорченное имущество гражданам обычно не так уж легко.

"В связи с этим совет: если в ваш дом или квартиру пытаются попасть полицейские, объясняя необходимость попасть внутрь пресечением преступления или предъявляя постановление суда, не чините им препятствия. Сразу открывайте дверь. Ведь неповиновение сотруднику полиции влечёт за собой составление протокола об административном правонарушении, а сопротивление — физическое воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов — является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным статьёй 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", — посоветовал юрист.

Если сотрудник полиции заявился на порог, важно помнить и внимательно следить за порядком его действий. Он обязан: уведомить людей, находящихся в помещении, об имеющихся у него основаниях для проникновения в жильё; использовать безопасные способы и средства при проникновении в помещение; не обнародовать информацию о частной жизни граждан, полученную при проникновении в дом или квартиру.