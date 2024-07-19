"Вы должны это увидеть": Директор супермаркета в Подмосковье за мороженое решил показать девочкам всего себя

Директора супермаркета в подмосковном Королëве заподозрили в домогательствах к девочкам. По данным SHOT, мужчина сначала купил школьницам мороженое, а потом в качестве "бонуса" показывал им свой половой орган.

Как рассказала мама одной из пострадавших, её 10-летняя дочка с подружкой во время прогулки захотели купить мороженое в одном из продуктовых. Там к девочкам и подошёл тот самый сотрудник. Он заявил, что школьницы могут выбрать любое, а затем на кассе сам оплатил лакомство.

Девочки вышли на улицу и сели на детской площадке за супермаркетом. Через пару минут к ним подошёл тот самый даритель мороженого и сказал примерно следующее: "Девочки, вы уже совсем взрослые и должны это увидеть!" После чего стянул штаны и показал орган. Школьницы сильно испугались, убежали и пожаловались родителям.

Сейчас 60-летний директор магазина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" в отношении детей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.