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19 июля, 06:37

"Вы должны это увидеть": Директор супермаркета в Подмосковье за мороженое решил показать девочкам всего себя

Директора супермаркета в Подмосковье задержали за домогательство к девочкам

Директора супермаркета в подмосковном Королëве заподозрили в домогательствах к девочкам. По данным SHOT, мужчина сначала купил школьницам мороженое, а потом в качестве "бонуса" показывал им свой половой орган.

Как рассказала мама одной из пострадавших, её 10-летняя дочка с подружкой во время прогулки захотели купить мороженое в одном из продуктовых. Там к девочкам и подошёл тот самый сотрудник. Он заявил, что школьницы могут выбрать любое, а затем на кассе сам оплатил лакомство.

Девочки вышли на улицу и сели на детской площадке за супермаркетом. Через пару минут к ним подошёл тот самый даритель мороженого и сказал примерно следующее: "Девочки, вы уже совсем взрослые и должны это увидеть!" После чего стянул штаны и показал орган. Школьницы сильно испугались, убежали и пожаловались родителям.

Сейчас 60-летний директор магазина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" в отношении детей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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А ранее в городе Оби задержали педофила, который подозревается в "преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних". Злоумышленник совершил страшное 14 июля, находясь у себя в квартире.

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Freepik.com

Александра Вишнякова
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