"Говорит с ангелами и уходит в астрал": Москвич считает, что жена попала в секту, и хочет забрать у неё детей

Москвич пытается забрать детей у жены, которая, по его мнению, попала в секту. Мужчина рассказал, что его супруга начала общаться с ангелами-наставниками, слышать голоса и "уходить в астрал". Женщина же заверяет, что не сектантка, а просто сама ушла от мужа. Подробности истории узнал SHOT.

Андрей рассказал телеграм-каналу, что они с Анастасией были образцовой семьёй: у пары дочь-подросток и двое сыновей, младшему из которых всего два года. Но в 2023 году семейную идиллию разрушило необычное увлечение жены: она занялась эзотерикой. По словам Андрея, из дома стали пропадать драгоценности, а потом он нашёл личный дневник супруги, где говорилось о неких кураторах из секты — её ангелах-наставниках, которые рассказывали ей о магических силах.

Москвич считает, что жена попала в секту, и хочет забрать у неё детей. Видео © SHOT

После этого, как уверяет муж, Анастасию как подменили: начались ссоры, конфликты, доходило до драки. В один момент Настя сбежала в кризисный центр, забрав туда же дочь и младшего сына. Общаться с детьми Андрею она запрещает, а старшую дочку, по словам мужчины, настроила против него.

Отец семейства пытается найти выход из этой непростой ситуации. Считает, что детям с Настей находиться небезопасно, так как, по его мнению, жена продолжает общаться с сектантами. Андрей обратился в прокуратуру и ПДН, но пока безрезультатно.

Многодетная мать отрицает, что она сектантка. Говорит, что ангелы и наставники в её дневнике — "это просто аффирмации", а от мужа сбежала, потому что он нарцисс и сам забрал у неё украшения.