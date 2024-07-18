Россияне сорвались с зиплайна в Турции и обвинили туроператора в отсутствии помощи

В Турции российские туристы сорвались с зиплайна во время экскурсии, получив серьёзные травмы. После инцидента их туроператор заявил, что ответственность за случившееся лежит не на нём, а на сторонних гидах, сообщает "SHOT Проверка".

Российские туристы пострадали во время поездки на зиплайне в Турции. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По сведениям телеграм-канала, группа молодых путешественников оплатила путёвку в Турцию от Anex Tour. В стоимость входила экскурсия с рыбалкой, рафтингом, поездкой на монстр-траке, скоростной лодке и зиплайне. И вот с последним и случился опасный инцидент: молодой человек слетел с каната, упав на спину и получив сильные ушибы. Пострадал не только он, ехавшая с ним девушка травмировала руку.

Пострадавший при падении с зиплайна в Турции российский турист. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Пострадавшие рассказали, что на экскурсию их привёз представитель туристического оператора, который лично передал их под опеку экскурсовода и таким образом якобы переложил на него ответственность с себя самого и Anex Tour. Помощь россиянам оказали именно гиды, доставившие их в больницу, вернувшие средства за экскурсию и даже оплатившие моральный вред. При этом туроператор, по словам молодых людей, давил на них, чтобы они подписали бумаги об отсутствии претензий. Сейчас пострадавшие готовят документы, чтобы решить этот вопрос в суде.