Стало известно, почему летевший в США самолёт Air India запросил посадку в Красноярске

Самолёт авиакомпании Air India, который запросил экстренную посадку в Красноярске по дороге из Дели в Сан-Франциско (штат Калифорния. США), имеет проблемы с двигателем. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на борту находятся 216 пассажиров и 16 членов экипажа. Представители перевозчика заявили, что во время полёта по неизвестной пока причине перестал работать один из двигателей. В Госдепе США сообщили, что не знают, сколько граждан Соединённых Штатов присутствует на борту.