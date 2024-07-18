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18 июля, 17:03

Стало известно, почему летевший в США самолёт Air India запросил посадку в Красноярске

Mash: Лайнер Air India запросил посадку в Красноярске из-за проблем с двигателем

Самолёт авиакомпании Air India, который запросил экстренную посадку в Красноярске по дороге из Дели в Сан-Франциско (штат Калифорния. США), имеет проблемы с двигателем. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на борту находятся 216 пассажиров и 16 членов экипажа. Представители перевозчика заявили, что во время полёта по неизвестной пока причине перестал работать один из двигателей. В Госдепе США сообщили, что не знают, сколько граждан Соединённых Штатов присутствует на борту.

Напомним, вечером 18 июля стало известно, что следующий из Индии в США самолёт запросил посадку в Красноярске. Все службы аэропорта находятся в полной готовности.

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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