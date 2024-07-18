Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что подвергся нападению в Самаре
Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению нескольких неизвестных в Самаре. Обложка © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"
Депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что подвергся нападению троих неизвестных в Самаре. По словам парламентария, у него разбита голова.
Депутата ГД Михаил Матвеев рассказал, что на него напали в Самаре. Видео © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"
"Ситуация такая: здесь группа — три человека — шла от набережной по девятой просеке в Самаре, задиралась к прохожим. Мы увидели, как происходит вот эта драка, остановились с водителем, вышли, чтобы остановить их. Они шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, только сказал: "Остановитесь", сразу получил удар в голову", — рассказал пострадавший парламентарий.
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