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18 июля, 17:55

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что подвергся нападению в Самаре

Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению нескольких неизвестных в Самаре. Обложка © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"

Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению нескольких неизвестных в Самаре. Обложка © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что подвергся нападению троих неизвестных в Самаре. По словам парламентария, у него разбита голова.

Депутата ГД Михаил Матвеев рассказал, что на него напали в Самаре. Видео © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"

"Ситуация такая: здесь группа — три человека — шла от набережной по девятой просеке в Самаре, задиралась к прохожим. Мы увидели, как происходит вот эта драка, остановились с водителем, вышли, чтобы остановить их. Они шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, только сказал: "Остановитесь", сразу получил удар в голову", рассказал пострадавший парламентарий.

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Юрий Лысенко
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