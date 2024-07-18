Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что подвергся нападению в Самаре

"Ситуация такая: здесь группа — три человека — шла от набережной по девятой просеке в Самаре, задиралась к прохожим. Мы увидели, как происходит вот эта драка, остановились с водителем, вышли, чтобы остановить их. Они шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, только сказал: "Остановитесь", сразу получил удар в голову", — рассказал пострадавший парламентарий.