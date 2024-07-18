Замглавы Фонда капремонта Подмосковья задержали по делу о взятке, пишут СМИ

Заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, Дымнич проходит подозреваемым по статье 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следователи ходатайствовали перед Тверским судом Москвы об аресте чиновника. Других подробностей об уголовном деле не приводится.