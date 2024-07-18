СК: Напавших на депутата Матвеева в Самаре задержали, возбуждено уголовное дело
Депутат Михаил Матвеев после нападения. Обложка © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"
Троих участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева задержали в Самаре. Против них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Депутата ГД Михаил Матвеев рассказал, что на него напали в Самаре. Видео © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Участники инцидента установлены и задержаны", — говорится в публикации.
Следователи устанавливают все обстоятельства нападения на парламентария. В настоящее время решается вопрос о том, какая мера пресечения будет избрана для злоумышленников.
Напомним, вечером 18 июля Михаил Матвеев сообщил, что на него в Самаре напали трое мужчин. Депутату потребовалось вызвать скорую, так как его ударили по голове.