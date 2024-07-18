СК: Напавших на депутата Матвеева в Самаре задержали, возбуждено уголовное дело

Троих участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева задержали в Самаре. Против них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Депутата ГД Михаил Матвеев рассказал, что на него напали в Самаре. Видео © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Участники инцидента установлены и задержаны", — говорится в публикации.

Следователи устанавливают все обстоятельства нападения на парламентария. В настоящее время решается вопрос о том, какая мера пресечения будет избрана для злоумышленников.