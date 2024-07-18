Орбан заявил, что интенсивность конфликта на Украине радикально возрастёт

В ближайшее время интенсивность украинского конфликта значительно вырастет. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю по итогам своей "мирной миссии" в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

Ранее Орбан также заявил, что США, Евросоюз (ЕС), Турция и Китай являются "игроками", способными повлиять на разрешение украинского конфликта. Вместе с тем Орбан отметил, что Пекин заинтересован в содействии урегулированию конфликта. Однако для этого китайская сторона должна убедиться в возможном успехе своих усилий.