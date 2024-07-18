Орбан заявил, что интенсивность конфликта на Украине радикально возрастёт
Орбан: Интенсивность конфликта на Украине вскоре радикально возрастёт
В ближайшее время интенсивность украинского конфликта значительно вырастет. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю по итогам своей "мирной миссии" в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.
"По общему мнению, в ближайшем будущем интенсивность военного конфликта радикально возрастёт", — предупредил политик.
Ранее Орбан также заявил, что США, Евросоюз (ЕС), Турция и Китай являются "игроками", способными повлиять на разрешение украинского конфликта. Вместе с тем Орбан отметил, что Пекин заинтересован в содействии урегулированию конфликта. Однако для этого китайская сторона должна убедиться в возможном успехе своих усилий.
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