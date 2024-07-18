Орбан заявил о позитивной динамике в мирной миссии по Украине
Орбан заявил, что мирная инициатива по Украине движется хорошо
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Мирная инициатива по Украине продвигается хорошо, а все запланированные ранее в её рамках шаги уже сделаны. Об этом в беседе с YouTube-каналом онлайн-издания Independent перед началом заседания Европейского политического сообщества сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы хорошо продвигаемся с ней [мирной инициативой] <...> Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз — это не [исполнитель] внешней политики США", — заявил глава венгерского правительства.
Напомним, что Виктор Орбан взял на себя мирную миссию по разрешению украинского конфликта, в ходе которой уже побывал в Киеве, Москве, Пекине и США. Это настолько не понравилось остальным лидерам Евросоюза, что среди них стал обсуждаться вопрос бойкота встречи руководителей европейских Министерств иностранных дел, которую организовывал Будапешт. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отменила поездку коллегии Еврокомиссии в столицу Венгрии.