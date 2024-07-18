Орбан заявил о позитивной динамике в мирной миссии по Украине

Мирная инициатива по Украине продвигается хорошо, а все запланированные ранее в её рамках шаги уже сделаны. Об этом в беседе с YouTube-каналом онлайн-издания Independent перед началом заседания Европейского политического сообщества сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.