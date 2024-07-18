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18 июля, 19:46

Стало известно о состоянии Байдена после заражения коронавирусом

Врач — о состоянии Байдена: Президент продолжает работать, несмотря на ковид

Джо Байден продолжает получать лечение препаратом Paxlovid. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Джо Байден продолжает получать лечение препаратом Paxlovid. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, однако его состояние не вызывает серьёзных опасений. Лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор заявил, что у политика наблюдаются только слабовыраженные признаки заболевания, а температура и другие основные показатели жизнедеятельности остаются в пределах нормы. Эта информация была представлена в официальном заявлении пресс-службы Белого дома.

Врач подчеркнул, что у президента сохраняются лёгкие симптомы в верхних дыхательных путях, которые возникли в результате недавнего заражения CoViD-19. Байден продолжает получать лечение препаратом Paxlovid.

"У него нет высокой температуры, его основные показатели жизнедеятельности остаются в норме. Он продолжит работать в интересах американцев", — сообщил лечащий врач.

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Напомним, 16 июля Джо Байден сдал положительный тест на ковид. Представители президента сообщили, что он вернётся в свою резиденцию в штате Делавэр, где будет находиться на самоизоляции и продолжать выполнять свои обязанности.

Кирилл Сосновских
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