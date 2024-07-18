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18 июля, 19:39

Женщина и ребёнок погибли при опрокидывании лодки под Вологдой

МЧС: Два человека погибли при опрокидывании лодки в Вологодской области

Два человека погибли при опрокидывании лодки в Вологодской области. Обложка © Telegram / МЧС Вологодской области

Два человека погибли при опрокидывании лодки в Вологодской области. Обложка © Telegram / МЧС Вологодской области

Женщина и ребёнок погибли при опрокидывании лодки в Усть-Кубинском районе Вологодской области. По информации регионального управления МЧС, трагедия произошла на озере Белавинском.

"В лодке находилось семь человек, в том числе четверо детей. Пятерым удалось самостоятельно добраться до берега. Двое, 46-летняя женщина и девочка 2018 года рождения, утонули", — сообщили в МЧС.

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Ранее в МЧС России рассказали, что только за первый месяц лета в стране утонули 812 человек, из которых 155 — дети. При этом за весь период с начала 2024 года в воде умерли 1439 человек, среди них 201 несовершеннолетний. Спасти удалось 913 человек.

Оксана Попова
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