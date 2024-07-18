Опрос показал отношение россиян к людям других национальностей

Большая часть опрошенных россиян (81%) не испытывает негатива к гражданам других национальностей. Такие данные следуют из опроса, данные которого обнародовал руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

"81% заявили нам в ходе опроса, что они не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, которые находятся рядом с ними. При этом 50% заявили о безусловной оценке, что они не испытывают негативных эмоций", — подчеркнул эксперт.

В ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Межнациональное единство как основа развития России" Мамонов также сообщил, что 79% россиян оценили отношения между людьми разных национальностей как доброжелательные, либо спокойные и бесконфликтные. Тем временем 60% считают, что многонациональный статус России делает её сильнее. Иного мнения придерживаются лишь 7% респондентов.