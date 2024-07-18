Россиянам объяснили, как не остаться без денег при отмене поездки за границу

Туристам рекомендуется оформлять страховку от невыезда за границу, чтобы избежать серьёзных финансовых потерь в случае отмены поездки. Она покрывает расходы, связанные с обстоятельствами, которые могут привести к отказу от путешествия, будь то болезнь или изменение планов. Об этом РИАМО сообщил юрист Александр Хаминский.

Юрист подчеркнул, что большинство авиабилетов, особенно на чартерные рейсы, сейчас невозвратные, что делает страховку от невыезда ещё более актуальной. Также он отметил, что туристы должны иметь страховку, покрывающую расходы на экстренную медицинскую помощь за границей, так как медицинские услуги для иностранных граждан могут быть очень дорогими.

Адвокат Елена Гладышева добавила, что туристический рынок восстановился, но проблемы могут возникнуть из-за ненадёжных авиакомпаний или неожиданных ситуаций, таких как призыв в армию или смерть туриста до вылета. Страховка от невыезда защитит туристов от таких рисков, как травмы, инфекционные заболевания (включая CoViD-19), судебные разбирательства и отказ в выдаче визы.

Она также посоветовала туристам внимательно изучать правила страхования и не полагаться исключительно на слова менеджеров турагентств, а ознакомиться с полным текстом правил на сайте страховой компании.