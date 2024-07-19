Привлекут мужчин и укрепят здоровье: Астролог раскрыла, изображения каких животных изменят ваш дом

Размещение картин и статуэток в определённых секторах может привлечь удачу и усилить положительные энергии, а изображения животных могут благоприятно повлиять на атмосферу в вашем доме. Об этом рассказала астролог и специалист по фэншуй Анастасия Старун в интервью "Москве 24".

Юго-восточный сектор, например, связан с изображением петуха. По словам астролога, его присутствие в этом направлении помогает найти верный путь в жизни и способствует самореализации. На северо-западе рекомендуется разместить изображения лошади, что придаст энергии старшему мужчине в доме или поможет привлечь его, если его ещё нет.

Юго-западный сектор под покровительством коровы с телёнком укрепляет здоровье и авторитет женщины в семье. Восточный сектор, связанный с развитием и целеполаганием, лучше всего оформить изображением дракона, чтобы поддержать стремление к росту и движению вперёд.

В северном направлении фэншуй рекомендует размещать изображение жемчуга в раковине для поддержки здоровья гормональной системы и защиты от депрессии. Южный сектор, управляемый Солнцем, поможет укрепить авторитет и привлечь положительные эмоции при помощи изображений солнца или подсолнухов.

Западный сектор, где покровительствует коза, обеспечит чувство расслабленности и радостные события. На северо-востоке, управляемом горой, стоит разместить картины или камни, чтобы наполнить дом мощной энергией и целеустремлённостью.

Астролог также отметила, что использование фэншуй необязательно должно включать большое количество картин и статуэток. Важно создать порядок и комфорт, следуя своим ощущениям.