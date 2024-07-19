Брон-Пиве переизбрана председателем Национального собрания Франции

Кандидат от коалиции действующего главы Пятой Республики Эмманюэля Макрона "Вместе" Яэль Брон-Пиве переизбралась на пост председателя нижней палаты парламента Франции. Информация об этом была обнародована на сайте Национального собрания.

Там сообщается, что политический деятель одержала победу в третьем туре голосования. Всего её поддержали 220 парламентариев.

За коммуниста Андре Шассеня, который представляет левую коалицию "Новый народный фронт", проголосовали 207 законотворцев, а за члена "Национального объединения", главой которого является 28-летний Жордан Барделла, Себастьяна Шеню отдал свои голоса 141 народный избранник. Стоит отметить, что в первом туре участвовали шесть человек, включая центриста Шарля де Курсона от партии LIOT, Наиму Мутшу от союзной действующему французскому лидеру фракции "Горизонты" и Филиппа Жувена от республиканцев, однако двое последних снялись с голосования.