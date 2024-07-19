Выяснилось, как россияне распоряжаются наследством

Согласно недавнему опросу, почти половина (47%) россиян получили недвижимость в наследство. Из них 41% приняли её, в то время как 6% решили от неё отказаться. С такими результатами ознакомилась "Газета.ru".

Оставшиеся 53% респондентов не получали недвижимость в наследство, но 37% выразили желание получить её, тогда как 16% считают это ненужным. В отношении будущих планов на унаследованную недвижимость 29% опрошенных ответили, что намерены сами в ней жить. 24% планируют её продажу, 19% рассматривают вариант сдачи в аренду, а 18% отдали бы жильё родственникам или детям. Примечательно, что 10% имеют свои уникальные идеи по поводу использования наследства.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются россияне при наследовании недвижимости, включают оформление документов (20%), наличие других наследников (13%) и состояние объекта (8%). Также 7% респондентов отметили высокие расходы на ремонт, 4% озабочены невозможностью проживания в полученной квартире, а 3% — трудностями с продажей или арендой. 42% участников опроса видят иные сложности в процессе наследования.

Интересно, что большинство россиян (72%) не включают наследство в свои долгосрочные планы. Только 15% уверены, что смогут рассчитывать на него, а 13% надеются на это. Опрос был проведён в июле 2024 года и охватил более 160 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет по всей стране.